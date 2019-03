Rotweer? Niet voor deze trialcoureurs!

Waar de meeste mensen dromen van een strak groen gazon als uitzicht, kijkt Slutter vanuit zijn woning uit op een terrein met bulten en gaten. Een bewuste keuze, want één keer per jaar is zijn tuin het decor van de 4x4 Trial, een wedstrijd die meetelt voor het NK 4x4 Trial.

Hoe langzamer, hoe beter

'Een strak gazonnetje is natuurlijk leuk om naar te kijken, maar dit is leuk om je hobby te beoefenen. We hebben hier een hoop plezier', zegt Slutter. Jarenlang was hij zelf deelnemer, totdat hij betrokken raakte bij de organisatie. 'En op een gegeven moment, zo'n tien jaar geleden, werd ik zelf organisator.' Sindsdien staat de wedstrijd in Zutphen ieder jaar op het programma.

Het parcours bestaat zondag uit tien proeven die de coureurs in hun terreinwagens met vierwielaandrijving allemaal zo secuur mogelijk moeten afleggen. Anders dan bij de meeste autosporten draait het in deze sport niet om snelheid, maar om behendigheid. Een paaltje omver rijden betekent veertig strafpunten en bij iedere vier keer steken voor een poortje worden er twintig punten in minder gebracht.

Saamhorigheid

Een kleine twintig deelnemers uit onder meer Apeldoorn, Barchem en Harderwijk manoeuvreerden zich zondag door de obstakels heen. De meeste gaten waren door de regen flink gevuld met water en dus kunnen de toeschouwers regelmatig rekenen op een modderdouche. 'Als je schoon bent aan het einde van de dag, dan heb je iets niet goed gedaan', lacht de organisator.

Wat de sport zo leuk maakt? 'Gewoon de saamhorigheid, en de sport op zich. Dat vind ik het mooiste eraan!', zegt één van deelnemers. Vooral ook de uitdaging die er in de sport zit, vindt Slutter mooi. 'Niet onbenullig gas geven en gaan, maar denken: hoe ga ik het aanpakken?'. Wel moet je naast behendig ook een beetje handig zijn. 'Als je deze hobby doet dan hou je ook van sleutelen, want er gaat geregeld iets kapot.'

De volgende wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap is op 14 april in Hengelo Overijssel.