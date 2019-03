Ouders bouwen driftig door aan nieuw schoollokaal ondanks houtdiefstal

door Menno Provoost

Creatieve vakken spelen een belangrijke rol bij de Vrije School. Het buitenlokaal dat voor de school aan de Predikbroedersweg gebouwd wordt, gaat onder meer plaats bieden aan de lessen handvaardigheid. Hiermee wordt in het schoolgebouw plaats gemaakt voor een tweede kleuterklas die na de zomervakantie begint. De school telt nu zo'n honderd leerlingen.

'Hele betrokken school'

Al enige jaren wordt op de school gespaard om een natuurlijk en uitdagend schoolplein aan te leggen. Een enthousiaste groep ouders besloot om daar nu eens zelf werk te van gaan maken. 'Het is een hele betrokken school”, zegt ouder Marieke de Vries, die een van de initiatiefnemers is van het project. 'We kwamen tot de conclusie dat het nu echt nodig is dat er een nieuw schoolplein aangelegd wordt. Daar is de school al jaren mee bezig, maar het komt niet echt van de grond. We wilden nu echt een start maken, te beginnen met het buitenlokaal.'

Bouwmateriaal gestolen

Op vrije dagen wordt er door de groep ouders enthousiast gebouwd. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Zo liep het enthousiasme onlangs een deuk op toen bleek dat er voor honderden euro's hout voor het project van het afgesloten schoolplein gestolen was. 'Diep triest dat er mensen zijn die dan over ons afgesloten hek gaan om het bouwmateriaal voor zo'n project mee te nemen', zegt schoolleider Kim van Maanen. 'Je steelt van onze kinderen. Zo voelt het wel, ik was woest.'

Bekijk hier de reportage: (tekst gaat verder na de video)

Giften

'Het is gewoon heel zonde', zegt De Vries. 'De school is al jarenlang aan het sparen voor dit project en als er dan voor ruim 500 euro hout wordt gestolen, is dat zonde. Ik dacht wel meteen: het komt ook wel weer goed.' De ouders konden met de nodige inspanningen inderdaad weer snel verder met het project. Nadat De Vries een bericht op Facebook plaatste over het incident, schoten veel mensen te hulp met giften. 'We hebben het bedrag al bijna weer bij elkaar.'

Nieuw schoolplein

Het buitenlokaal is nu zo goed als af. Stap voor stap wordt er nu aan een nieuw, natuurlijk en uitdagend schoolplein gewerkt. Daarvoor verzamelde de directeur natuurlijk eerst de wensen van de kinderen. Van Maanen: 'Veel groen, om te kunnen verstoppen. Zand en water is ook heel erg gewild en hoog kunnen klimmen. En het liefst ook die trampoline en die schommel, maar of dat er ook nog bij kan, dat weten we nog niet.'