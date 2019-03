7.000 lopers aan start bij Stevensloop

Voor de Stevensloop hebben zich 7.000 lopers ingeschreven: de 5 kilometer die om 12.00 uur start telt 1.700 inschrijvingen, de 10 kilometer (start: 12.30 uur) 3.000 en voor de halve marathon (21,1 kilometer) schreven zich 2.300 hardlopers in.

De start is voor het eerst niet in het Kronenburgerpark maar in de Lange Hezelstraat. Op het parcours bevinden zich ongeveer honderd lopers die zich op het laatste moment aanmeldden na het afblazen van de City Pier City Loop.

Pittige stadscross

Het Stevensloopweekend begon zaterdagavond met de stadscross met onderweg kasseien, trappen en een loop door de Stevenskerk. Daar deden 1.350 mensen aan mee. Na afloop waren de reacties lovend; een mooi maar pittig parcours reageerden velen op Facebook.

De stadscross van 7 kilometer was ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Stevensloop. Of deze cross ook in de toekomst wordt gehouden is nog niet duidelijk.

Lotte Jacobs van de organisatie lijkt wel wat te voelen voor een vervolg: 'De reacties na afloop waren heel positief. Het was destijds in 2013 ook de bedoeling dat de Zevenheuvelennacht eenmalig zou zijn, maar daar zijn we ook mee doorgegaan omdat de mensen zo enthousiast waren.'

Omroep Gelderland zendt de Stevensloop rechtstreeks uit op op tv, Facebook, de website en YouTube. De uitzending begint om 11.50 uur. De presentatie is in handen van Irene ten Voorde en Frank Oosterwegel. Het commentaar komt van Jan Sommerdijk en Dennis Licht.