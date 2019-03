Briljante Martin Ødegaard baalt van onnodige nederlaag

'Ja, het is moeilijk om dit te accepteren. We waren de betere ploeg en creëerden veel meer kansen. Zelfs met tien man waren we beter. Dit is enorm teleurstellend, al moeten we ook de positieve dingen van deze wedstrijd meenemen. We mogen best trots zijn op wat we hebben laten zien. Natuurlijk is het niet prettig om zulke wedstrijden te verliezen. Zelf heb ik veel kansen gecreëerd, maar ik had er wel een paar mogen maken. Vooral voor de rust had ik twee, drie grote kansen.'

foto: Broer van den Boom

De Noor meldt zich nu bij de nationale ploeg. 'Ik ga naar Spanje, want daar spelen we uit tegen. En dan thuis tegen Zweden. Hopelijk kunnen we goede resultaten boeken. Het wordt in ieder geval heel spannend.'