Henk de Jong mag van spelers niet mee de bus in na 3-0 zege

De trainer van De Graafschap, Henk de Jong, was natuurlijk na afloop trots op zijn ploeg. Maar van de aanvoerders mag 'ie niet mee de bus in naar Doetinchem.

De Graafschap won vanavond met 3-0 in Heerenveen, De Jong woont in Drachten, maar reist altijd met de bus mee: ook zaterdag was hij dat van plan. 'De spelers hebben allemaal een wildcard, maar ik doe dat in principe niet, omdat ik vind dat een trainer altijd in de bus moet zitten. Donderdag kwamen de aanvoerders naar mij toe. Trainer: wij willen niet dat u mee reist. Wij verbieden dat, daar heb ik maar naar geluisterd.'

En dus is het een praktische thuiswedstrijd, die ook nog eens met 3-0 gewonnen werd. De Graafschap zette veel druk en hield dat lang vol. 'We hebben echt zwaar getraind, we moesten iets bedenken om echt goed te worden. Maar nu hebben we dat teruggeschroefd, want de power moet wel blijven.'

Niet alleen voor De Jong dus een vroeg avondje, ook zijn ouders. 'Dat zijn lieve schatten. Als ik 's nachts uit Doetinchem rijdt, bellen ze wel tien keer om te zorgen dat ik niet in slaap val. Ze gaan richting de tachtig, maar willen niet dat mij wat overkomt. Dat is toch mooi.' Ook vanavond belden ze, om hem te feliciteren. 'Ze zijn trots, ik ben wel hun kind hè.'

Straalman: Gaan voor 15 of 14e plek

Ook Bart Straalman was natuurlijk blij. 'Het was echt een teamprestatie, we hebben mooie doelpunten gezien en zelf weinig weggegeven. ' Van tevoren ging het bij De Graafschap natuurlijk over Vlammers: het duo Sam Lammers en Michel Vlap. 'Daar hebben we echt op gehamerd, om die uit de wedstrijd te halen. En dan met de lange bal creëerden we veel. We stonden echt heel goed.'

Waar een paar maanden geleden het ontlopen van rechtstreekse degradatie het hoogst haalbare leek te zijn, zijn de pijlen nu gericht op de nacompetitie. Sterker nog: het gat met Europees voetbal is even groot als het gat met NAC, maar over linkerrijtjes wil Straalman het echter niet hebben. 'Dat is ineens wel een hele stap. Laten we gaan voor de 15e of 14e plek. Dat is ook genoeg aan het eind van het seizoen.'