Liever Sportiever jubileert met grootste volleybaltoernooi voor doven

Het is druk in het Arnhemse sportcentrum Valkenhuizen. Scheidsrechter Ferdinand van Druten, die zelf doof is, blaast op z'n fluitje voor het begin van de wedstrijden. Hij weet dat het eigenlijk onzin is op een volleybaltoernooi voor doven. Maar het is een gewoonte, want Van Druten fluit ook wedstrijden met horende teams. 'We gebruiken altijd lichtsignalen om het begin en einde van de wedstrijd aan te geven,' zegt Eva Prepaes, deelneemster aan het toernooi.

Een begrip in de dovenwereld

'Het is hier geweldig, super,' zegt Van Druten. 'Alles gebeurt hier in gebarentaal. Je hoeft je stem niet te gebruiken, iedereen is hier gelijk.' Het toernooi van Liever Sportiever is inmiddels een echt begrip in de dovenwereld. 'Het is hier heel erg leuk,' zegt Eva. 'Ik ben vaak in de horende wereld, maar hier zie je echt heel veel dove mensen. Dat is echt heel erg leuk. Gewoon leuk wedstrijdjes spelen.'

Sociale contacten door handgebaren

Liever Sportiever is een dovensportvereniging waarbij recreatief volleybal en basketbal wordt gespeeld. Ook heeft Liever Sportiever een afdeling wandelsport. De doelstelling van de vereniging is sportief met elkaar bezig te zijn en het bevorderen van de sociale contacten. Dat gebeurt door middel van handgebaren.

Voorzitter Jeroen Melissen van het jubilerende Liever Sportiever vindt dat doventeams in de sport nog steeds nodig zijn: 'Omdat als een dovende in een horende club zit, dat vaak niet wordt geaccepteerd. Of de communicatie gaat niet goed. Er zijn veel misverstanden. Als doven samen komen, dan zit de communicatie vaker op één lijn en dat is geweldig.'

Gebarentaal in hoog tempo

Ook Eva onderschrijft het betoog van de voorzitter. Ze vindt het wel fijn om met mede-doven te sporten omdat de communicatie sneller gaat. 'Ja er is wel verschil als je communiceert met doven. Dat kan in gebarentaal echt in hoog tempo, gewoon tijdens het spelen. Maar natuurlijk let je wel altijd op waar de bal is.'

De volleybalafdeling van Liever Sportiever zoekt voor het komende seizoen nog spelers.