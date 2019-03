Slutskiy: 'Goede serie is geen reden niets te veranderen'

Serero keert zeker terug, meldde de Rus vrijdag op Papendal. 'Hij zet onze aanvallen op, is één van onze belangrijkste spelers en mits fit speelt hij altijd. Deze week heeft hij op het veld alles meegedaan', weet Slutskiy over Serero die kwakkelde met een liesblessure.

Typische vleugelspits

De rentree van de middenvelder gaat ten koste van Navarone Foor of Alexander Büttner. De laatste zat tijdens de afsluitende training even niet bij het beoogde basisteam, maar Slutskiy wilde zijn elftal nog niet bekendmaken. 'Foor kan op de bank beginnen. Het kan ook zijn dat hij op een andere positie staat dan op het middenveld. We hebben in ons systeem niet altijd een typische vleugelspits nodig', meldde de trainer.

Büttner of Foor

Büttner is een speler die regelmatig de achterlijn haalt en graag de hele flank bestrijkt. Foor is meer een type die naar binnen trekt vanaf de linkerkant. 'Als invaller kun je ook heel belangrijk zijn. We hebben nu een aardige groep volwaardige spelers die allemaal kunnen beginnen. Soms hangt het ook net even af van de situatie of iemand zich goed of misschien iets minder goed voelt.'

'Ook al spelen we een goede serie wedstrijden zoals nu. Voor mij is dat geen reden om het elftal hetzelfde te laten', aldus Slutskiy na de reeks waarin Vitesse nu vier duels op rij ongeslagen is. De laatste nederlaag was op 10 februari tegen FC Groningen.

Darfalou terug

Darfalou begint op de bank. Hij is terug van een enkelblessure. 'Hij heeft nu vier trainingen meegedaan. Als invaller zal hij mogelijk 20 of 25 spelen.' Matavz moet nog meer ritme opdoen en zit niet bij de selectie. 'Ik verwacht hem er na de interlandperiode van volgende week weer bij te kunnen nemen', besluit Slutskiy.

Vitesse staat vijfde en heeft vier punten meer dan Heracles. In Almelo klopte Vitesse eerder dit seizoen de Tukkers met 2-0 in de beker. Heracles pakte één punt uit de laatste twee competitieduels. Het duel, onder leiding van Björn Kuipers, begint om 20.45 uur en is via een liveblog te volgen op GLD.nl

