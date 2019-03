PvdA wil onderzoek naar vervuiling door omstreden bestrijdingsmiddel

Ook wil de Partij van de Arbeid weten wat de provincie doet om grondvervuiling tegen te gaan. Aanleiding voor de partij is een recent onderzoek dat omwonenden van lelieteeltbedrijven hebben laten doen naar de gevolgen van het landbouwgif. In totaal vonden onderzoekers 57 verschillende bestrijdingsmiddelen in de bodem en het oppervlaktewater.

'Snel grondig onderzoek nodig'

'We moeten daarom snel weten hoe erg het nu precies gesteld is met onze bodem', stelt Statenlid Anna-Lena Penninx. 'Inmiddels zijn de eerste gele akkers in Gelderland al weer gesignaleerd, wat betekend dat hele hectares worden doodgespoten met het omstreden middel Roundup. We willen dat het probleem dan ook goed in kaart gebracht wordt zodat we de juiste actie kunnen ondernemen.'

Als het aan de PvdA ligt wordt het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de Wageningen Universiteit.

