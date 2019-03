IJshockeyers Devils sportploeg van Nijmegen

De ijshockeyers van Nijmegen Devils zijn vrijdagavond uitgeroepen tot Nijmeegse sportploeg van 2018. Boksster Jemyma Betrian werd in de Jan Massinkhal aangewezen als sporter van het jaar.

Nijmegen Devils beleefde in 2018 een comeback. De ploeg die na het laatst behaalde kampioenschap ijshockey (in 2010) van het toneel verdween door een faillissement draaide dit seizoen lang mee om de titel in de BeNe-League.

Dat is de Nederlands/Belgische competitie. Daarin werd de ploeg eerder deze week uitgeschakeld, maar de nationale titel werd wel behaald ten koste van Hijs Hokij uit Den Haag. Ook de beker werd gewonnen, opnieuw met Hijs Hokij als tegenstander.

Debuut op WK boksen in India

Boksster Betrian won vorig jaar bij haar debuut op het wereldkampioenschap boksen in het Indiase New Delhi meteen een bronzen medaille. Dit gebeurde in de klasse tot 57 kilogram. Daarmee behaalde Betrian meteen de A-status bij sportkoepel NOC*NSF.

In de Jan Massinkhal werden ook talenten van 2018 in het zonnetje gezet. Op individueel niveau ging de prijs van talent van het jaar naar gewichtheffer Enzo Kuworge. Hij veroverde op de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires brons.

Judo

Talenten van het jaar bij teams werden de dames onder 18 van Stichting Topjudo Nijmegen. Dat hadden de judoka's te danken aan het tweede plaats vorig jaar bij de nationale kampioenschappen.

Verder was er nog een Nijmeegse sportinitiatiefprijs en die ging naar de G-badmintongroep van BC Mariken; vrijwilligers van BC Mariken startten een training voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Dit initiatief groeide uit tot een volwaardig onderdeel van de badmintonclub.

De winnaars werden gekozen door Nijmegenaren en een vakjury, publieksstemmen via internet bepaalden voor 50 procent de uitkomst.