Ernstig zieke Mert (13) zoekt Turkse stamceldonor

De 13-jarige Mert uit Gaanderen is ernstig ziek en heeft een beenmergtransplantatie nodig. Hij kan genezen dankzij de stamcellen van een donor. Zijn familie is al jaren op zoek naar een juiste match, maar een geschikte donor is nog niet gevonden.

'De stamceldonor moet van Turkse afkomst zijn', vertelt Derya Kizil, de moeder van Mert. 'Daar zijn nog niet genoeg donoren van te vinden in de donorbank.' Mert moet nu met regelmaat richting het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht om zijn situatie stabiel te houden.

De afgelopen jaren is er wel een stijging te zien in het aantal mensen die zich aanmelden als stamceldonor, maar volgens behandelend arts Marc Bierings blijft het zoeken naar een speld in een hooiberg. 'De witte bloedgroep is heel divers', zegt Bierings. 'De kans dat er een juiste match gevonden wordt is heel klein. Daarom hebben we veel donoren nodig en met name van verschillende bevolkingsgroepen.'

Voor Mert is het van groot belang dat meer stamceldonoren binnen de Turkse gemeenschap zich aanmelden.

Bekijk hier de reportage over Mert: (tekst gaat verder na de video)

De Bade Foundation

De Bade Foundation, vernoemd naar het 4-jarige meisje Bade die in 2016 overleed omdat een geschikte donor voor haar te laat kwam, heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet om stamceldonatie onder de Turkse gemeenschap onder de aandacht te brengen. De stichting ziet dat er een positieve ontwikkeling gaande is. 'Op het moment dat je mensen vertelt dat ze met een kleine moeite voor iemand iets kunnen betekenen, dan zijn ze bereid om stamceldonor te worden', zegt Sultan Demir van de Bade Foundation. 'Je moet binnen een Turkse gemeenschap of stichting zien binnen te komen om de kans te krijgen ons verhaal te vertellen. Dan zijn mensen vaak wel bereid om te helpen.'

Naast Turkse, blijft het ook belangrijk dat er Nederlandse stamceldonoren bij komen, zodat de kans groter wordt op een geschikte match.

Stamceldonor worden

Stamceldonor worden kan betrekkelijk makkelijk via de stichting Matchis. 'Door een beetje wangslijmvlies af te staan en op te sturen kan via DNA worden vastgesteld wat je witte bloedgroep is', zegt Bierings. 'Als je eenmaal als geschikte donor wordt gezien, dan wordt er meer van je gevraagd. Dan moet je bijvoorbeeld onder narcose om beenmerg af te staan of ze halen stamcellen uit je bloed. Daar moet je wel echt even over nadenken.'

Ouders houden hoop

De ouders van Mert houden hoop dat de juiste donor snel gevonden wordt. 'Wij hebben er alle vertrouwen in', zegt Kizil. 'We moeten blijven zoeken om dat te bereiken. We hebben net die ene persoon nodig die de juiste match kan zijn voor Mert.'