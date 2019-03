Zoveelste autobrand in woonwijk Nijmegen

Opnieuw is een auto uitgebrand in Nijmegen. De brand woedde in de nacht van vrijdag op zaterdag.

De brandweer werd rond 02.45 uur gealarmeerd voor de brand aan de Anjelierenweg. Toen de hulpdiensten arriveerden sloegen de vlammen uit de geparkeerde auto. Het vuur was snel onder controle, maar de brandweer kon niet voorkomen dat de voorzijde volledig uitbrandde.

De politie heeft de omgeving afgezet met lint en is een onderzoek gestart. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Zoveelste autobrand

De autobrand is de zoveelste in de stad dit jaar. In de eerste maanden van 2019 zijn al meer dan twintig auto's in brand gevlogen. De reeks branden zorgt voor onrust onder autobezitters. De politie denkt aan brandstichting en maakt met veel inzet jacht op de dader of daders.

Zie ook: Politie tast nog in het duister over serie autobranden in Nijmegen