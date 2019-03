Randy Wolters kan echt genieten van NEC

Het enige wat eraan ontbrak was een doelpunt van de linksbuiten. "Ik zat er dichtbij. De eerste helft slalomde ik tussen een paar man, maar die keeper pakt hem wel heel mooi. Maar dat is een kwestie van tijd. Ik ben veel blijer met mijn assistjes, vandaag waren het er weer twee. Als team zijnde maken we stappen en maken we een statement dat we er weer echt zijn. Op dit soort avonden ben je vooral aan het genieten." foto: Broer van den Boom

En zeker voor Wolters, die zo lang geblesseerd toe moest kijken. "Daar denk ik af en toe nog wel eens bij na. Misschien maakt dit mij wel tot de speler die ik nu ben. Ik geniet nog veel meer. Je ziet me ook veel lachen in het veld. Ik krijg de taak om met mijn energie de ploeg op sleeptouw te nemen en dat gaat me goed af. Het kan nog een mooi seizoen worden voor ons."

Trainer Jack de Gier ziet structurele progressie bij zijn ploeg. "We houden vast aan dat wat we afgesproken hebben na de winterstop. Vooralsnog lijkt het dat wel in een goede flow terecht komen. Maar we moeten scherp blijven en dan zien we wel waar het schip strandt. Het zit op de ranglijst nog dusdanig kort bij elkaar, dat je na één of twee nederlagen weer zomaar kunt kelderen. Maar ik kan als trainer wel genieten, ook van de manier waarop we de doelpunten maken. We kregen met Mike Trésor op het middenveld meer diepgang en agressie en dat pakte heel goed uit. Met name de eerste twee doelpunten komen door het hoog druk zetten en de bal veroveren en daarmee was de trend gezet."

Wolters werd zelfs aangemoedigd door de fans van FC Den Bosch. "Dat doet me goed, ja. Ik heb altijd het geluk dat ik wel goed lig bij het publiek. Bij Den Bosch heb ik een heel mooi jaar gehad. Daar brak ik door in het betaald voetbal en maakte ik mijn doelpuntjes. Ik heb nog veel contact met mensen van de club en met supporters. Maar hier bij NEC voel ik steeds meer waardering. Natuurlijk zijn er mensen die op mij nuilen, maar ik word steeds meer de oude Randy. Ik ben heel trots dat we als team zijnde op de been zijn gebleven na die nare eerste seizoenshelft. Het kan voetballend nog wel beter."