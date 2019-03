Moslims komen samen na terreuraanslagen Nieuw-Zeeland; 'Je vraagt je af wanneer het hier gebeurt'

Bouharrou is de voorzitter van de raad. Ook hij is diep geraakt na de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Als blijk van solidariteit wil de raad daarom een steunbijeenkomst organiseren, komende zondag.

'Ik kan nog niet vertellen wat de invulling precies is, daar zijn wij nu druk mee bezig.' vertelt de Bouharrou.

Hoe moeten we hierop reageren?

Maar hoe gaan we nu om met dreiging in Gelderland; reageren wij hier niet overtrokken op de vreselijke gebeurtenissen aan de andere kant van de wereld? De voorzitter van de Arnhemse Turkiyem moskee, Galip Aydemir, vindt dat een goede vraag.

'We hebben niet te maken met directe dreiging, maar daar hadden ze in Nieuw-Zeeland ook niet mee te maken. Dit is een soort van lone wolf, daar maken wij ons dan druk over. Je vraagt je af: wat als het hier gebeurt?'

Aydemir kreeg na de aanslag direct verschillende berichten van verontruste moskeegangers. Dat deed hem besluiten contact te zoeken met de politie.

Extra politiepatrouille

De politie heeft toegezegd extra te patrouilleren rond moskeeën, zegt Aydemir. 'Wij hebben met de burgemeester gesproken over de zorgen die wij hebben. Hij denkt na over een passende oplossing.'

Wat als het hier gebeurt?

Burgemeester Ahmed Marcouch was aanwezig bij het vrijdagmiddaggebed en maande de mensen tot kalmte. De aanslag tijdens het vrijdagmiddaggebed in het Nieuw-Zeelandse Christchurch heeft tot geschokte en angstige reacties geleid.

'Het is het veiligheidsgevoel; mensen vragen zich af: wat gaan we er aan doen dat het hier niet gebeurt?', zegt Aydemir. Said Bouharrou maakt zich al langere tijd zorgen om de veiligheid rond moskeeën. 'We zien dat inlichtingendiensten er ook aandacht voor vragen. Ik vraag me af of de regering daarmee wel in de pas loopt, want ik vind niet dat we moeten wachten tot er iets gebeurt.'