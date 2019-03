Ontslagen imam eist van politie opheldering over uitspraken Marcouch

Op aanraden van Marcouch ging de aanstelling van de imam bij de Arnhemse Al Fath-moskee eind vorig jaar niet door. Om die reden klaagt de imam de gemeente aan. Marcouch zei onder meer zei dat de imam salafistische opvattingen heeft en dat de politie dat bevestigt.

Arkhouch wil nu van de politie weten welke gegevens over hem zijn verzameld en of die informatie wel aan de burgemeester had mogen worden gegeven. In de brief noemt hij het 'buitengewoon ernstig' dat de burgemeester gegevens van de politie openbaar heeft gemaakt, 'waarmee personen ten onrechte worden bestempeld als extremist'.

Bekijk het interview (tekst gaat verder onder de video)

Doorsnee moslim

Burgemeester Marcouch gaf eind vorig jaar in de gemeenteraad aan dat hij het salafisme ziet als problematisch en gevaarlijk omdat ze 'de superioriteit van salafisten uitdraagt, streeft naar de heilstaat van het kalifaat en omdat ze iedereen verkettert die de leer niet onderschrijft.'

'Ik zie mijzelf als een doorsnee moslim, geen salafist,' zegt Arkhouch in de Week van Gelderland. 'Ik ben niet intolerant tegenover andersdenkenden. Ik leef zelf volgens islamitische regels, maar streef niet naar een heilstaat en neem ook afstand van geweld als middel.'

'Gemeente zette bestuur onder druk'

Volgens de burgemeester is het uitblijven van de aanstelling van de imam een zaak tussen Arkhouch en het moskeebestuur. Arkhouch: 'Het bestuur was juist enthousiast, mij was een vaste aanstelling beloofd. Maar het was de gemeente die het bestuur onder druk zette.'

Toch staat Youssef Arkhouch ook bij de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland te boek als salafistische prediker. 'Daar schrik ik van. Ik ben een heel vredelievend persoon.'

Boodschap van vrede

Arnhem is veel in het nieuws geweest als het gaat om radicalisering. Zo zijn Arnhemmers afgereisd naar Syrië om zich bij IS te voegen en er zijn in de stad terreurverdachten opgepakt.

Arkhouch: 'Het is ook goed dat er duidelijk stelling wordt genomen tegen radicale ideeën. En begrijpelijk dat een burgemeester dat doet. Maar nu is er roekeloos stelling genomen en word ik ten onrechte weggezet als extreem of iemand die geweld niet schuwt. Dat is triest, vooral omdat ik als imam een sleutelfiguur ben. Ik wil een boodschap van vrede verspreiden en jongeren weerhouden van radicalisme. Maar nu zit ik thuis.'

Zie ook: 'Omstreden imam klaagt Arnhem aan vanwege beroepsverbod'