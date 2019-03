Rockers van Hippe Gasten enorm populair in China: 'We maken geen zoetsappige kindermuziek'

Hoe komt een Nederlandse rockband in China terecht? 'Haha, die vraag krijgen wij vaker', lacht zanger Jon van den Elsen in de Week van Gelderland.

'Het begon eigenlijk met een mailtje met allemaal Chinese tekens waar ik niets van begreep, maar daaronder stond in het Engels kinderfestival geschreven. Dus heb ik toch maar gereageerd en zodoende zijn wij in contact gekomen met een promotor.' Dat de rockmuziek van de band aanslaat in China verbaast de zanger niet echt: 'In China is de kindermuziek heel zoetsappig. Wij zijn echt een heel ander geluid en dat vinden de mensen leuk.'

Niet betuttelend

Hoewel de mannen rockmuziek maken voor kinderen, wil dat niet zeggen dat zij betuttelende muziek maken of betuttelend zijn in hun teksten, zo benadrukken de bandleden. 'Wij willen groots klinken, met een volwassen attitude en onze liedjes gaan over algemene thema's als vakantie, over verbinding en bijvoorbeeld over mooie meiden en jongens. Die thema's gaan iedereen aan en niet alleen kinderen.'

Bekijk het interview met de Hippe Gasten (tekst gaat verder onder de video)

Uitgenodigd worden voor een optreden in China is één ding, maar voordat je als buitenlandse band het podium mag betreden in het land moet de muziek wel eerst langs een ballotagecommissie. 'Onze teksten zijn van tevoren uitgebreid gecheckt door de Chinese instanties', erkent Van den Elsen. 'Maar wij maken natuurlijk wel muziek voor kinderen, dus wij zingen sowieso al geen hele gekke dingen.'

Helemaal los

De muziek die de mannen maken is Nederlandstalig, maar toch is dat voor het Chinese publiek geen probleem: 'Ze verstaan het niet, maar het gaat hen puur om de energie', vertellen de bandleden, die er inmiddels wel achter zijn gekomen dat het publiek daar anders reageert op hun muziek dan publiek in Nederland.

'De Chinezen zijn minder nuchter dan wij en als zij bij een concert staan en ze zijn enthousiast over de muziek dan gaan zij ook echt helemaal los', vertelt Daan Koch, de Arnhemse gitarist van de band.

Begin april reizen de Hippe Gasten weer af naar China, maar voordat het zover is treden zij nog een aantal keer op in Nederland. Komende zondag treden ze op in de Gigant in Apeldoorn.

Een van de nummers van Hippe Gasten: