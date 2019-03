Robin Pröpper wacht misschien wel grote toekomst na knieblessure

Een kruisbandblessure is erg lastig als je profvoetballer bent, maar als je enkele voorbeelden bekijkt kan het misschien wel positief uitpakken voor je carrière. 'Kijk maar naar Roy Keane en Ruud van Nistelrooy', zegt de keeperstrainer van Vitesse, Raimond van der Gouw, tegen Arnhemmer en Heracles-voetballer Robin Pröpper in De week van Gelderland.

Pröpper raakte in september zwaar geblesseerd in de wedstrijd tegen SC Heerenveen. 'Toen ik geblesseerd raakte dacht ik: dit wordt een lange rit. Ik voelde het al meteen toen ik er doorheen zakte', vertelt de geboren Arnhemmer.

Revalidatievrienden

Inmiddels gaat het veel beter met de oud-Graafschapper. 'Ik doe al best veel. Ik revalideer in Zeist en dat is soms best eenzaam. Maar je krijgt er ook wel veel voor terug hoor, revalidatievrienden bijvoorbeeld. Ik trainde bijvoorbeeld met Randy Wolters (NEC-aanvaller, red.). Nu sta ik vijf dagen in de week buiten te trainen en kan ik bijna aansluiten bij de groep.'

Raimond van der Gouw is al even gestopt als voetballer, maar kent de ernstige blessures. 'Ik heb een meniscusblessure gehad. Na mijn carrière heb ik ook nog mijn achillespees afgescheurd. Dat gebeurde ook bij trainers als Frank de Boer en Ronald Koeman.'

Speler van het jaar of een transfer?

En zo gaat de oud-keeper van Manchester United verder. 'Van Nistelrooy kreeg bij PSV een kruisband blessure en ging vervolgens naar Manchester United. United-aanvaller Keane kreeg een kruisbandblessure en werd verkozen tot speler van het jaar. Er staat je wat te wachten Robin!'

Premier League

En Robin Pröpper droomt er zelf natuurlijk alleen maar van, om net zoals zijn broer Davy Pröpper, naar het buitenland (Engeland) te gaan. 'Als ik Davy zie spelen ben ik trots om hem te zien in de Premier League. Ik denk dat elke speler daar wil voetballen. Ik was met Kerst daar nog wat wedstrijden kijken, dat is echt grandioos. Bij bijna elke tackle staan ze op en klappen ze.'

Van der Gouw ziet Robin Pröpper ook wel in Engeland spelen. 'Ik heb er zelf ook zeven jaar gespeeld. Ik snap zijn gevoel wel, al is de sfeer daar is moeilijk te omschrijven.'