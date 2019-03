Programma PvdA voor blinden en slechtzienden

PvdA lijsttrekker Peter Kerris: ‘Verkiezingen zijn ontzettend belangrijk, het gaat namelijk om hoe ons land bestuurd wordt. En de beslissingen die daarover genomen worden, hebben invloed op ons dagelijks leven. Dan is het dus ook ontzettend belangrijk dat íedereen toegang heeft tot de standpunten van alle partijen, zodat we allemaal de juiste keuze kunnen maken. Dat zou de norm moeten zijn.’



De PvdA Gelderland heeft daarom speerpunten van het verkiezingsprogramma – de tien zekerheden – ingesproken, zodat iedereen die via de website kan beluisteren.

Er zijn drie versies:

Uitgebreide versie

Korte versie voor blinden en slechtzienden

Eenvoudige versie

De eenvoudige versie wordt ondersteund met duidelijke pictogrammen, waarbij de standpunten in een zin verwoord zijn. Mensen die wat meer moeite hebben met lezen, of mensen die in één oogopslag willen zien waar een partij voor staat, kunnen zo snel en eenvoudig het programma tot zich nemen. Kerris: ‘'Iedereen moet makkelijk kunnen kiezen welke partij het beste bij ze past. Dat is een recht in een democratie. Vandaar dat we ons programma op deze manier voor iedereen toegankelijk maken.'



Een kijkje nemen of luisteren? Hier vind je alle versies van ons programma op een rijtje.

RTV Apeldoorn besteedt maandagavond in haar uitzending aandacht aan dit onderwerp.