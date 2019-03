Grote landelijke pensioenactie: bussen vol actievoerders naar Arnhem

De hele dag door kun je er niet omheen in Gelderland. De vakbonden FNV, CNV en VCP komen in actie voor hun pensioen. Niet alleen NS-medewerkers leggen het werk neer. Ook de politie, brandweer, douane, defensie en ambulancediensten komen naar het Malieveld in Den Haag. In Arnhem is maandagmiddag bovendien een grote manifestatie voor 1500 stakers.

De actievoerder willen onder meer dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar, zodat mensen met zwaar werk gezond hun pensioen kunnen halen. In het kader van de actie voert een deel van het NS-personeel actie tussen 06.00 uur en 7.06 uur. Daardoor zullen de meeste treinen maandagochtend vroeg niet rijden. De NS verwacht dat door de staking de hele dag nog problemen op het spoor kunnen voorkomen.

Colonne op A1

Het advies is dan ook om thuis te gaan werken, indien mogelijk. Mocht je uit willen wijken naar de weg, dan kom je daar op sommige plekken ook bedrogen uit. In onze provincie kan je achter een colonne van de politie en brandweer terechtkomen op de A1. Zij rijden met de symbolische snelheid van 66 kilometer naar het Malieveld in Den Haag. Daar vindt een grote demonstratie plaats.

Rijkswaterstaat vreest voor een rommelige ochtendspits omdat de acties gepaard gaan met verwacht regenachtig weer. Ze zijn dan ook niet blij met de acties. 'Rijkswaterstaat staat voor doorstroming en veiligheid en vindt daarom acties op onze snelwegen niet wenselijk, maar omdat deze vaker plaatsvinden zijn we er wel op voorbereid.'

Manifestatie in Arnhem

Ook in onze provincie komen actievoerders samen. Dat gebeurt in Arnhem, waar in totaal 24 bussen vol werknemers worden verwacht. 'Van 14.00 uur tot 16.00 uur is er een manifestatie op de Markt. Er komen mensen uit Overijssel en Gelderland deze kant op', zegt Coby Adema, regiocoördinator van de FNV.

Er komen onder meer twee bussen met werknemers van Slachthuis Vion in Groenlo. Zij werken nog tot 12.00 uur en stappen dan de bus in om actie te voeren in Arnhem. 'Daar spreken vertegenwoordigers van verschillende sectoren over de gevolgen van langer doorwerken', kleurt Adema het programma in.