Onrust bij moskeegangers na aanslagen in Nieuw-Zeeland, vlag halfstok in Arnhem

'De vraag die we vaak krijgen is: hoe het zit met de veiligheid van onze moskeeën?', zegt Bouharrou. Moskeegangers wordt dan gevraagd contact op te nemen met het eigen moskeebestuur. De RMMN roept de moskeeën op de Handreiking Veilige Moskee uit de la te halen die is opgesteld in samenwerking met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Tekst loopt door onder de video:

Er leven al langer zorgen bij de moskeegangers, weet Bouharrou. 'Zoals het gevaar van het rechtsextremisme, onlangs nog met Pegida. Er is altijd wel wat. Er zijn heel veel dreigementen.'

Polariserend klimaat

Bouharrou vindt dat de politiek veel meer oog moet hebben voor het polariserende klimaat in Nederland. 'Het gif dat er wordt ingeplant en waarmee mensen worden opgehitst.'

Bij het vrijdaggebed is stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslagen in Christchurch en bij hun nabestaanden. 'Er is opgeroepen de handen in elkaar te slaan en het hoofd koel te houden. Het is heel onwerkelijk. Het is het werk van een stelletje mafketels.'

Marcouch bij vrijdaggebed

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch woonde het vrijdaggebed bij in de Türkiyem moskee in de wijk Presikhaaf. Uit medeleven met de slachtoffers hing de vlag op het stadhuis in Arnhem halfstok.