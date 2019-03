Wanhoop bij moeder vermiste Joän (17): 'Het schiet weleens door mijn hoofd dat ze niet meer leeft'

De moeder van Joän Berends uit Heteren is ten einde raad. Haar dochter van 17 is al wekenlang spoorloos; ze liep weg uit een instelling waar zij verbleef. Tips leiden nergens toe, elk spoor loopt dood. 'Het is verschrikkelijk voor mij', vertelt zij. Ze doet haar verhaal.

Moeder Esther Muller: 'Joän is al zes weken weg en er is geen enkele aanwijzing over waar ze is. Ik slaap er niet van en zit heel veel achter de computer om te kijken of er al tips zijn, of ik berichten gemist heb. Ik blijf alles doornemen.'

'Dubieuze achtergrond'

De 17-jarige Joän werd eind januari als vermist opgegeven toen ze niet aankwam op haar stage. De politie zei toen te vermoeden dat ze door een vriend was opgehaald en richting België is gegaan.

Volgens de moeder gaat het om een man 'van ergens in de dertig'. Van de politie heeft ze gehoord dat hij 'een dubieuze achtergrond' heeft.

'Alles op alles gezet'

'Ze heeft op heel veel websites gestaan, in kranten gestaan tussen de vermiste personen, maar daar komt geen enkele tip op. Er is geen enkel contact geweest in zes weken tijd', vertelt Muller.

Muller vindt dat de politie te weinig doet om Joän terug te vinden. We hebben vanaf het begin alles op alles gezet om haar te vinden, zegt een woordvoerster van de politie. 'Alle tips worden nagetrokken, maar er zijn nog geen ontwikkelingen. Ook wij maken ons zorgen. Tips zijn nog steeds welkom.'

'Het schiet weleens door mijn hoofd dat ze niet meer leeft', zegt Muller. 'Maar daar wil ik eigenlijk niet aan denken. Als je zes weken weg bent uit een instelling moet toch iemand haar gezien hebben, maar zelfs haar vriendinnen maken zich zorgen. Zij zeggen ook: wij weten het echt niet.'

Zie ook: Joän (17) vermist, vermoedelijk met vriend naar België