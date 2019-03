De Graafschap niet bang voor duo Vlap en Lammers

Michel Vlap en Sam Lammers zijn de mannen die De Graafschap zaterdagavond in de gaten moet houden in de uitwedstrijd bij Heerenveen. De aanvallende middenvelder en spits hebben allebei al 14 keer gescoord dit seizoen. Toch zijn ze in Doetinchem niet bang voor de twee.

'Het is een belangrijk duo, dat zeker. Maar wij hebben de verdedigers Van de Pavert en Straalman', reageert Henk de Jong vrijdagmiddag. 'Die jongens zijn ook goed, daar ga ik vanuit.'

Toch weet de trainer dat zijn ploeg die twee voetballers zeker in de gaten moeten houden. 'Natuurlijk kunnen ze goed voetballen. Maar Heerenveen is ook gevaarlijk via de zijkanten. Het wordt een lastige wedstrijd.'

'Ik kijk niet in het bijzonder naar hen'

Ted van de Pavert is dus één van de twee verdedigers die Lammers en Vlap moet afstoppen. 'Ik kijk niet in het bijzonder naar hen, maar ze doen het wel hartstikke goed. Dat weten we ook. We hebben beelden van de samenwerking gezien, het is aan ons om die angel eruit te halen en om met een resultaat naar huis te gaan', vertelt de verdediger.

En dat is volgens Van de Pavert zeer goed mogelijk. 'Ik zie zeker kansen voor ons, maar daar moeten we wel gebruik van gaan maken.'