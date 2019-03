Veluws College Cortenbosch rent Roparun

De halve Roparun is een estafetteloop van ruim 250 kilometer van Almelo naar Rotterdam. Doel is geld inzamelen ten behoeve van families die met kanker, inmiddels volksziekte nummer 1, te maken hebben.



Cortenbosch in actie

Volgende week vrijdag wordt een mini-Roparun gehouden voor en met leerlingen! Dit is een sponsorloop.



Steun Team VC Cortenbosch!

Via de website van Roparun kan aan het hele team of aan individuele teamleden gedoneerd worden, want naast alle groepsactiviteiten spannen ook individuele personeelsleden zich in met creatieve en spannende acties.