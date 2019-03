Henk de Jong op weg naar Cambuur: 'Na dit weekend gesprekken'

De kans is groot dat De Graafschap-trainer Henk de Jong volgende week zijn volgende club bekendmaakt. De trainer gaat na dit weekend in gesprek met SC Cambuur.

door Sander Maassen van den Brink

Henk de Jong wuift vrijdag in eerste instantie de vraag weg als Omroep Gelderland vraagt of hij al zin heeft om aan de slag te gaan bij Cambuur. 'Dat is nu nog niet aan de orde.' Maar niet veel later geeft hij dan toch een inkijkje in zijn toekomst. 'Er is interesse.'

'Veel geweldige reacties gehad'

De trainer maakte maandag bekend dat hij aan het eind van dit seizoen vertrekt bij De Graafschap. 'Ik heb daarop veel geweldige reacties gehad. Dat doet mijn vrouw en mij heel goed. De warmte die wij krijgen hebben we te danken aan De Graafschap. Wat de toekomst brengt zien we wel, maar we zullen weer ergens anders aan de slag gaan.'

En de kans is groot dat zijn toekomst in Leeuwarden ligt. 'Er is interesse en daar mag maar één club trots op zijn: De Graafschap. Ik vertel de directie alles ook meteen eerlijk wat er speelt.'

Gesprekken na Heerenveen

De gesprekken met Cambuur zijn er volgens de trainer nog niet geweest. 'Die heb ik doorgeschoven tot na zondag, na de wedstrijd bij SC Heerenveen. De kans is dan ook groot dat ik alles meteen rondmaak. Het gaat namelijk niet om geld, maar om gevoel. Ik heb aangegeven wat er thuis speelt en daar kies ik gewoon voor. Na Heerenveen is er een interlandweekend en dan kan het ineens rond zijn. Het hoeft geen weken te duren, ik doe namelijk alles op gevoel en dan zijn de geruchten ook weg in het interlandweekend, zo wil ik het hebben. En dan zal Sandor (Van der Heide) met mij meegaan.'