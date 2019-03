Bryan Linssen: 'Ik heb teruggevochten en nu wil ik doorpakken'

Vier wedstrijden speelt Vitesse nu in een iets ander systeem. Met twee spitsen en middenvelders aan de buitenkant die voor diepgang en meer variatie moeten zorgen. Het werpt duidelijk zijn vruchten af, want de resultaten zijn beter en vooral stabieler.

'We speelden min of meer 4-4-1-1. Nu is dat 4-4-2. Er is niet zo veel veranderd', zegt Bryan Linssen die nu één van de twee spitsen is geworden. 'We moeten ongeveer hetzelfde werk doen. Alleen verliezen we niet meer. Dan ziet het er voor de buitenwacht misschien anders uit. En ik denk dat we het nu beter uitvoeren.'

Moeilijke start

Linssen zelf begon het seizoen moeizaam. Hij scoorde weinig en moest zijn draai na het topseizoen van een jaar geleden nog vinden. 'Dan moet je er voor knokken om dat terug te krijgen. Uit die mindere periode zien te komen. Ik denk dat het redelijk gelukt is. Ik zit nu op 9 goals, maar moet nu doorpakken. Ik scoor mijn goals in elk geval weer. Ik vind dat ik een degelijk seizoen speel. Ben weer belangrijk en probeer altijd voorop te gaan.'

In de spits voelt Linssen, die zaterdag op bezoek gaat bij zijn oude club Heracles, zich prettig. 'Ik vind het lekker. Vanuit het midden komen is toch moeilijker. Ik kan nu gevaarlijker zijn in de zestien, waar ik moet zijn. De bezetting voor de goal moet goed zijn. En het druk zetten, begint ook bij ons en dat ligt mij ook wel.'

Vierde plaats in zicht

Vitesse kan AZ naderen tot één punt als het zelf wint in Almelo en de club uit Alkmaar verliest van Ajax. 'Dan wordt het verschil dus heel klein en we krijgen AZ thuis nog. Alles kan nog gebeuren', wijst Linssen op het doel van Vitesse om de vierde plaats nog te bereiken.'

