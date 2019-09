Gelders succes in olympische keuken

Natuurlijk zijn we als Nederlanders trots op het sportieve succes van 'onze' atleten tijdens de Olympische Winterspelen in Rusland.

Maar er is meer Neerlandsch trots in Sotsji. Sterker nog, het eten voor de vele hotelgasten heeft een Gelders tintje. De in Heteren geboren Thijs van Rhoon schittert als chef-kok in het viersterren Azimut Hotel Resort.



Met meer dan 100 man personeel in de gloednieuwe keuken kookt Van Rhoon deze Olympische weken voor meer een slordige 50.000 gasten. 'Ik ben de enige buitenlander in het hele hotel! Nou spreek ik wel een klein beetje Russisch maar dat is niet al te best!' Toch heeft hij geen problemen met het aansturen van zijn personeel.



Het Holland Heineken House, waar de Nederlandse atleten hun feestje vieren met de sportfans staat in de tuin van het hotel. "De bitterballen worden bij mijn in het hotel gedraaid", vertelt de kok die zelf nog geen tijd heeft gehad om zich in het Oranje feestgedruis te storten. Hij krijgt wel mee dat goed gaat met de Nederlandse medaillespiegel: 'Ja natuurlijk, ik moet de hele tijd voor al die mensen koken!'

Koken voor de koning en Poetin



Tussen de gasten zitten deze dagen ook belangrijke gasten. 'We hebben al twee keer mogen koken voor de Koning en Máxima!', vertelt Van Rhoon. Ook Loekasjenko, president van Wit-Rusland en de grote meneer Poetin zijn aangeschoven. 'Als Poetin komt dan krijg je gelijk te maken met een boel beveiliging. Het hele hotel wordt gecheckt en er komt een eigen kok mee die alles voorproeft!'



Van bordenwasser tot kok



'Ik ben begonnen als bordenwasser in Wageningen. En na een paar banen in Nederland kreeg ik een belletje uit China. Ze hadden mijn nummer via via gekregen en vroegen of ik die kan op wilde komen. Die kans heb ik gegrepen en zo is het begonnen.' De Gelderse kok kookte in vele landen en kwam via onder andere Taiwan en Shanghai in Oekraïne terecht. Daar heeft hij ook zijn vrouw ontmoet en sinds een paar maanden hebben zij samen een zoontje. Inmiddels woont het gezin in Sotsji waar hij de komende jaren een contract heeft bij het gloednieuwe hotel.

En wat staat er vanavond op het menu? 'Ik werk met 27 verschillende kaarten in dit hotel omdat we zoveel verschillende barretjes, buffetten en eetplekken hebben. Maar vanavond is er voor de gasten onder andere een loempiaatje met lamsvlees, couscous met een wasabi mayonaise als vooraf en daarna een langzaam gegaard biefstukje met aardappelgratin en kleine groente.'

De geluiden vanuit Sotsji dat nog niet alle voorzieningen afgebouwd waren en klaar voor de gasten zijn bekend. 'Wij zijn hier vier weken geleden opengegaan. Dus we hadden weinig tijd om te oefenen, maar alles staat er wel. Straks na de Spelen zullen we nog wel wat plafondplaatjes en tegeltjes moeten vervangen.'

En wat gebeurt er daarna met Sotsji, als het hele Olympische mediacircus is verdwenen? Van Rhoon: 'Ik denk dat de markt vrij goed is hier. In de zomer zat alles al vol. De kwaliteit van de oude hotels was niet best. Er is natuurlijk 15, 20 jaar niets aan gedaan en of ze nou aan service deden of niet; de mensen kwamen toch wel! Het is goed voor de regio en de mensen dat er nu concurrentie is gekomen, het wordt meer toegankelijker nu de prijzen ook omlaag gaan.'