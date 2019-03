Willem-Alexander bezoekt slot Loevestein

De koning kreeg tijdens de bijeenkomst het jubileumnummer van Kleio, het tijdschrift van de VGN aangeboden. Daarnaast hoorde hij een lezing aan over de toekomst van het geschiedenisonderwijs.

Het slot zat bomvol. Binnen no time waren de 230 kaartjes uitverkocht. Niet gek volgens voorzitter Ton van der Schans: ''Het is de mooiste historische locatie van Nederland.'' Tussen alle pracht en praal spraken de docenten met Willem-Alexander over de toekomst van geschiedenis.

Meer aandacht voor lokale en regionale geschiedenis

Als het aan voorzitter Van der Schans ligt, zou er meer aandacht zijn voor lokale en regionale geschiedenis: "Het helpt jongeren bij het bepalen van hun eigen plek in de wereld. Zeker in deze tijden waarin de wereld van jongeren groot en ingewikkeld is.'

Geschiedenis per app

In het bijzijn van de koning werd ook gepraat over de toepassing van techniek in het onderwijs. En ook daar liggen kansen voor regionale geschiedenis. Van der Schans: ''Met een app op hun mobieltjes kunnen leerlingen bijvoorbeeld achterhalen wat de geschiedenis is in hun directe omgeving.''