Start actie Duiven: zoveel mogelijk afval verzamelen in de drie weken

'Het is goed voor je lichamelijke gezondheid, goed voor je geestelijke gezondheid en goed voor het milieu.' Dat schrijft een van de initiatiefnemers van Go Clean De Liemers op de website. De stichting uit Duiven wil al het zwerfafval uit de straten van het dorp weren. Daarom organiseren ze deze maand een festival.

'Samen kun je veel meer bereiken', zegt Peggy Blaauw. Zij verzon het Zwerfafval Data Festival om mensen bewust te maken hoeveel afval er eigenlijk rondslingert.

Al jaren raapt Blaauw met haar kinderen afval van straat en op een gegeven moment is ze het ook gaan registreren. Mensen over de hele wereld doen dat met haar, via de zogenoemde afval-app Litterati.

Zwerfafval is geen visitekaartje

Op het moment dat je een foto maakt van zwerfafval komt het stuk afval dat iemand van straat heeft opgeraapt in de app te staan', legt Blaauw uit. Hierbij kunnen mensen invullen wat het is en waar het precies is gevonden. 'Zo'n kaart met de verzamelde gegevens maakt een stuk duidelijker hoe groot het probleem van zwerfafval is', volgens Blaauw.

Vorige week kon ze de effectiviteit van deze werkwijze laten zien aan de burgemeester van Zevenaar tijdens een wandelingetje door Angerlo. 'We liepen een stukje van nog niet eens een kilometer naar het dorpshuis, maar we hadden 270 stuks weggehaald, terwijl het heel schoon oogde. Meer dan de helft bleek van de carnavalsoptocht te zijn.' Blaauw is met de afvalkaart in de hand naar de carnavalsvereniging gegaan om te praten: 'Niemand wil zo'n visitekaartje buiten hebben hangen.'

50.000 stuks afval van straat

Op het Zwerfafval Data Festival dat vrijdag wordt gehouden, komen mensen uit de hele maatschappij samen om te kijken hoe ze afval op straat kunnen verminderen. Samen met onder meer Gelderse bedrijven, gedeputeerde Michiel Scheffer en Plastic Soup Surfer Suze Grovers geeft Blaauw het startschot voor een nieuwe uitdaging.

Ze roept mensen in en om de Liemers op om binnen drie weken 50.000 stuks afval te verzamelen en te registreren in de app. Via de site van het programma Gelderland Helpt hoe je hieraan mee kan helpen.