Vitesse met Serero tegen Heracles, Darfalou op de bank

Thulani Serero staat zaterdag tegen Heracles weer in de basis bij Vitesse. De middenvelder komt waarschijnlijk in de ploeg voor Navarone Foor.

Vitesse jaagt de op de vierde plaats die recht geeft op voorronde Europea League als Ajax de beker wint. Gaat de beker op 5 mei naar Willem II, speelt de nummer vier in de eredivisie in de play-offs.

Het verschil tussen Vitesse, dat vijfde staat, en AZ is op dit moment vier punten. AZ ontvangt zondag in eigen stadion Ajax. Vitesse wacht met Heracles Almelo in Overijssel echter ook een lastige tegenstander dat vooral thuis sterk is.

Bij de Arnhemse club staat Thulani Serero weer in de basis. Hij ontbrak tegen Feyenoord. De middenvelder trainde de hele week weer mee. 'Als Serero fit is, speelt hij altijd', windt trainer Slutskiy er geen doekjes om. De Zuid-Afrikaan kwakkelt al een tijdje met een liesblessure en speelde ook niet tegen Feyenoord. Hij viel nog wel in.

De rentree van Serero op het kunstgras in Almelo zou wel eens ten koste kunnen gaan Navarone Foor. De Betuwenaar werd al eerder gepasseerd tegen NAC Breda op 2 maart.

Oussama Darfalou is ook terug in de selectie. De Algerijn raakte half februari tegen Willem II geblesseerd aan zijn enkel, maar is deze week weer aangesloten. Hij begint op de bank, zo bevestigde Slutskiy. Zo ver is Tim Matavz nog niet. De Sloveen traint al een tijdje weer volop mee, maar een terugkeer in de wedstrijdselectie voor het duel van zaterdag met Heracles komt nog te vroeg.

Vyacheslav Karavaev werd deze week voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Rusland. Vitesse mist zaterdag overigens Jake Clarke-Salter en Charly Musonda door blessures. Eerder dit seizoen won Vitesse thuis met 4-0 van Heracles. Voor de beker werd in Almelo met 2-0 gewonnen.

Opstelling: Eduardo, Karavaev, Van der Werff, Doekhi, Clark; Odegaard, Serero, Bero, Büttner; Linssen, Dauda