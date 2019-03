Voorbereidingen Victory Harderwijk in volle gang

De voorbereidingen van de tweede editie van Victory Harderwijk zijn in volle gang. Tijdens deze voorstelling worden door middel van zang, dans en theater Bijbelse verhalen opgevoerd. Maar er is nog een bijzonder element aan deze voorstelling.

Door Kelly Tanghe

In de koepel van het Dolfinarium zijn de voorbereidingen voor de voorstelling Victory Harderwijk in volle gang. Behalve dat de band, het koor en de zandtovenaar optreden, zullen de dolfijnen ook een deel zijn van de show. 'We hebben een unieke locatie en wat natuurlijk heel bijzonder is aan deze show, is dat de dolfijnen ook een rol gaan spelen', vertelt organisator Thirsa de Jong.

Dolfijnen doen ook mee

Dat de dolfijnen deel uitmaken van dit spektakel is uniek. Natuurlijk doen de dieren wel vaker shows, maar deze is toch wel heel bijzonder. 'De dolfijnen gaan zichzelf laten zien tijdens de show. Ze gaan sprongen doen en helpen het verhaal te vertellen', aldus dolfijnentrainer Lindsey van Ooijen.

Gedurende de avond komen verschillende Bijbelse verhalen aan bod. Welke dat precies zijn, blijft nog een verrassing. 'Ik kan alleen vertellen dat er een boom en een bankje symbolisch centraal staan. Om welke verhalen het precies gaat, ga ik nog niet verklappen', zegt De Jong.

Honderd vrijwilligers

Zo'n honderd vrijwilligers hebben maandenlang aan de voorstelling gewerkt. Dat iedereen zich zo inzet, vindt De Jong mooi om te zien. 'Iedereen doet waar hij of zij goed in is. Ik vind het echt bijzonder om te zien dat mensen van allerlei verschillende kerken hier zo veel werk in hebben gestopt. Het gaat echt heel tof worden!'

Victory Harderwijk is vrijdag 22 en zaterdag 23 maart te bezoeken in het dolfinarium in Harderwijk.