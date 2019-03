Pop en rock op de skatebaan

De bands spelen live muziek op twee podia. Tijdens de Pop & Rock Take-Over zijn de 24 Lindenbergbands aangevuld met twee bands vanuit de Roos van Nijmegen, de Nijmeegse bandcompetitie. Ook is er een workshop stuntsteppen voor jongeren en een skatedemonstratie.

Line-up

De 24 bands hebben klinkende namen: The New Waves, Smashed, Bronuts, Pitch, Mind The Gap, Eastwood, Stealpan, IDK, Tequila Waves, Seconds From Nowhere, Groovepilots, PNC Band, Klein Akoestisch Ensemble, Black out, Blazers band, Paradoxx, Qwerty, The Mellow Tones, The New Jukebox, Monday Monkeys, The Little Devils, Strings & Beats, Bjoetiekees , Pleeboy & the Peasant. Daarnaast betreden twee bands van de Roos van Nijmegen de podia.

Pop & Rockschool

Bij de Pop & Rockschool volgen leerlingen tussen de elf en twintig jaar wekelijks les op hun instrument. Daarnaast spelen zij in een band onder begeleiding van een docent. Minimaal drie keer per seizoen treden de bands op, waarvan minimaal één keer buiten de deur.

De Pop & Rock Take-Over is gratis te bezoeken bij skatepark Waalhalla en duurt van 13.00 tot 18.00 uur.