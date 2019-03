Stad is meer pro wolf dan het platteland

Mensen op het platteland zijn over het algemeen minder enthousiast over de komst van de wolf, dan mensen in de stad. Volgens Bernice Bovenkerk, milieufilosoof en dierethicus aan de Wageningen Universiteit komt dat niet alleen omdat mensen op het platteland meer kans hebben om met de wolf in aanraking te komen.

door Ellen Kamphorst

Uit onderzoek van Omroep Gelderland en Kieskompas blijkt ook dat inwoners van Arnhem/Nijmegen vaker vinden dat er meer ruimte voor de wolf moet komen komen dan inwoners die op de Veluwe of in de Achterhoek wonen. Ook als die ruimte tot overlast van boeren zou kunnen zorgen.

De resultaten van het onderzoek: (tekst gaat verder onder graphic)

Bernice Bovenkerk kan die uitkomst goed verklaren. Volgens haar hebben mensen in de stad, overal ter wereld, vaker een romantisch beeld van de wilde natuur: 'De natuur is volgens hen iets dat oncontroleerbaar moet zijn, een plek waar stadsbewoners kunnen ontsnappen aan de hectiek van de dag, terwijl uit onderzoek blijkt dat bewoners van het platteland veel functionelere opvattingen van de natuur hebben. Zij willen de natuur beheren en beheersen voor hun bestwil.'

Omroep Gelderland heeft samen met Kieskompas een stemwijzer gemaakt met regionale thema's. Dat is hier te vinden. Het kieskompas is inmiddels zo'n 21000 keer ingevuld. Die antwoorden hebben we gewogen op politieke voorkeur en persoonskenmerken voor een representatieve uitkomst.

Wolf gaat grens over

Wat de wolf interessant maakt volgens Bovenkerk is dat het beest oncontroleerbaar is: 'Als mens zijn we gewend om heel erg in hokjes te denken. We hebben de natuur en we hebben ons leefgebied. De wolf gaat letterlijk die grens over. Uit onderzoek blijkt dat mensen daar moeite mee hebben.

Wat kiest de wolf?

Bij de Provinciale Statenverkiezing is er echt wat te kiezen als voorstander van boeren die willen beheersen of als voorstander van de wolf die de ruimte moet krijgen. Zo heeft het CDA een hele andere opvatting dan de Partij Voor de Dieren. Maar wat zou de wolf kiezen? Bernice Bovenkerk zou willen dat dieren meer gehoord zouden worden. 'Wij praten nu de hele tijd over de belangen van mensen, maar die wolf heeft ook een perspectief. Vanuit de dierethiek kan je zeggen dat hij het recht heeft om hier te zijn. omdat de Veluwe tot 150 jaar geleden zijn leefgebied was.' Maar wat zou die wolf dan willen? Bovenkerk heeft daar een heel duidelijk antwoord op: 'hij wil met rust gelaten worden. '

