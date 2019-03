Tientallen miljoenen minder voor zorg in Gelderland

Gelderse gemeenten krijgen straks veel minder geld voor de zorg. In een nieuw plan van de overheid beschikken zij straks over allemaal hun eigen zorgbudget. Maar het geld wordt dan wel anders berekend. En die nieuwe berekening is niet gunstig voor onze provincie.

door Huibert Veth

Het geld is bedoeld voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Jeugdzorg zit hier niet bij.

Op dit moment krijgen we in Nederland ons zorggeld per regio. Een centrumgemeente verdeelt dit weer over de gemeenten binnen haar regio. Arnhem bijvoorbeeld, verdeelt nu 93 miljoen euro over in totaal tien gemeenten. Straks mogen al die gemeenten dit dus zelf regelen.

Geld naar Randstad

Door de nieuwe berekeningen verliest Arnhem als regio straks zo'n 20 procent van het budget. De regio Apeldoorn gaat er 25 procent op achteruit, regiogemeente Doetinchem 14 procent, de regio Nijmegen 11 procent en regiogemeente Ede 4 procent. In totaal kost het Gelderland tientallen miljoenen.

Toch blijft de totale uitgave van het Rijk ongeveer gelijk. Het geld komt vooral in andere delen van ons land terecht, zoals in de Randstad. De reden daarvoor is een lijst van factoren, zoals het aantal ouderen, eenpersoonshuishoudens, uitkeringsgerechtigden, mensen die veel zorg nodig hebben en jongeren. Op basis daarvan wordt bepaald hoeveel geld nodig is.

Hoeveel?

Het is nog moeilijk te zeggen hoeveel iedere gemeente straks meer of minder krijgt. Want het is niet altijd duidelijk wat een gemeente binnen zo'n regio afzonderlijk kost. Vaak wordt zorg simpelweg verleend en gaan de kosten hiervoor van de grote hoop.

Dit is ook het geval in Arnhem, geeft de gemeente toe. Bovendien zitten veel zorginstellingen in Arnhem. Normaal gesproken draait de gemeente waar zo'n instelling zit ook op voor de zorgkosten. Maar het kan dus heel goed zijn dat iemand uit een naburige gemeente die zorg vraagt.

Arnhem krijgt in de nieuwe situatie 46 miljoen. Dan heeft de Rijnstad in theorie niet langer de verantwoordelijkheid voor al die andere gemeenten.

'Dramatische gevolgen'

SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink wil vragen stellen aan het Arnhemse college. Volgens hem heeft dit nieuwe model namelijk dramatische gevolgen: 'Arnhem moet een groot deel van de kosten blijven maken, maar de bijdragen vanuit het Rijk worden gehalveerd.'

Hij vervolgt: 'We zullen er vele miljoenen per jaar op achteruit gaan. Burgemeester en wethouders lijken er het afgelopen jaar helemaal niet mee bezig te zijn geweest. Opnieuw is gebleken dat de zorg het ondergeschoven kindje is van dit college.'

De planning is om het nieuwe model per 2021 in te laten gaan en dit stapsgewijs door te voeren.

