Vitesse in zee met Nike

Vitesse speelt de komende vier jaar in wedstrijdtenues van Nike. Dat heeft de Arnhemse club vrijdag bekendgemaakt. Nike is vanaf volgend seizoen de opvolger van het Italiaanse kledingmerk Macron.

Het Amerikaanse kledingmerk ontwerpt ook een trainings- en een zogenoemde casuallijn voor Vitesse.

Olivier Smit, commercieel directeur van Vitesse: 'Nike is één van de grootste sportmerken wereldwijd. We hebben elkaar onder andere gevonden op het gebied van innovatie en creativiteit. Dit zie je terug in de manier waarop we met elkaar gaan samenwerken, maar ook in het design en de kwaliteit van de artikelen. Het thuisshirt wordt exclusief voor Vitesse ontwikkeld en geproduceerd waarbij de verbinding tussen de club en Arnhem nadrukkelijk terugkomt. Het uitshirt gaat geïnspireerd worden op 75-jaar Airborne en heeft enkele unieke kenmerken. Ook de trainingslijn ziet er zeer fris en eigentijds uit.'

In de seizoenen 2012|2013 en 2013|2014 speelde Vitesse al twee jaar in Nike. De afgelopen vijf seizoenen was Macron de kledingsponsor.