Zutphen maakt de weg vrij voor de komst van drie nieuwe windmolens

Met name inwoners van Eefde-West zijn fel tegen de plannen. Vooral omdat de nieuwe turbines een stuk hoger zijn dan de 120 meter hoge turbines die er nu al staan op industrieterrein De Mars.

Grote impact voor omwonenden

Energiebedrijf IJsselwind en waterschap Rijn en IJssel, de initiatiefnemers, willen drie turbines bouwen tussen de 170 en 185 meter hoog. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie gaf de gemeente eerder het advies om af te zien van deze hoogte, maar dat advies legt het college naast zich neer. Turbines van 150 meter zijn volgens de initiatiefnemers niet winstgevend genoeg.

Volgens wethouder Matser is de impact van de windmolens groot voor omwonenden. 'Toch heeft het college gemeend, hoe lastig dat ook is, dat andere belangen zwaarder wegen. Belangen die te maken hebben met klimaatakkoorden. Dat belang overstijgt het belang van de inwoners.' Volgens de wethouder profiteert de omgeving straks ook mee, omdat een deel van de opbrengst ten goede moet komen aan de buurt.

Buurt ingelicht per brief

Het college lichtte omwonenden deze week in. 'Omwonenden in een straal van 750 meter hebben een brief ontvangen en ook de Dorpsraad Eefde en Eefde Tegenwind zijn geïnformeerd', zegt de wethouder. Belangenvereniging Eefde Tegenwind is tegen de windmolens en heeft eerder al aangegeven naar de Raad van State te stappen als het zover is.

Op 21 maart komt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te liggen. Vanaf dat moment is bezwaar mogelijk. Ook organiseert de gemeente op 4 april een informatieavond. In september neemt de gemeenteraad een besluit over de molens.