Ravage met shovel kwam door ruzie tussen man en (ex-)vrouw

De ravage die vrijdagmorgen werd aangericht bij een huis in Gendt, komt vermoedelijk door een conflict in relationele sfeer. Dat meldt de politie Lingewaard. Een buurman meldt dat het stel gaat scheiden.

De politie weet alleen te melden dat degene die de shovel bestuurde een 56-jarige man is uit de gemeente Lingewaard. Hij raakte gewond, maar de vrouw - die in het huis was - bleef ongedeerd.

'Ze zou vandaag uit huis gaan'

Een videocorrespondent ging voor Omroep Gelderland kijken bij de woning. De boze man met de shovel woonde vroeger in het huis aan de Henri Dunantstraat, vertelt een buurman aan de correspondent. De politie kan dat dus niet bevestigen. De man zou nu een ander huis huren ergens in Gendt. Het huis waar hij de vernielingen aanrichtte was een koophuis.

Hij en zijn vrouw zouden gaan scheiden, zegt de buurman. Ook andere bronnen vertellen dat aan Omroep Gelderland. Vandaag (vrijdag) was haar verjaardag en dat zou ook hun laatste dag samen zijn, weet hij te melden. De man zou na het vertrek van zijn ex terug willen keren in het huis, met zijn nieuwe geliefde. Waarom hij dan toch besloot het huis en een aantal andere zaken te vernielen, is niet bekend.

Getuigen hebben de vrouw vannacht nog gezien. Vlak voordat het arrestatieteam de man kon meenemen, heeft zij hem nog proberen over te halen het terrein vrijwillig te verlaten.

Vijf voertuigen verplaatst

De ravage op het terrein blijkt groter te zijn dan in eerste instantie werd gedacht. Volgens de videocorrespondent zijn er niet alleen drie auto's omver gegooid. Ook heeft de man met de machine een trekker en een bestelauto zwaar beschadigd.

De politie schreef op Twitter dat de man op een shovel zou zijn geklommen. Volgens de buurman ging het om een graafmachine met grijpbak.