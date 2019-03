Echo-apparaat Radboud-onderzoeker moet levens redden in ontwikkelingslanden

Afgelopen week kwam hij voor de derde keer terug uit Ethiopië, waar hij zijn apparaat testte en waar hij lokale vroedvrouwen in korte tijd opleidde om met het apparaat te werken. Dat detecteert risicofactoren voor een complexe bevalling en is veel goedkoper dan de echo-apparatuur in Nederland. Hier lopen de kosten op tot tonnen per apparaat. Het type dat Van den Heuvel bedacht, kost maar 2.000 euro.

'Investeerders nodig'

Van den Heuvel heeft voor de komende jaren een beurs aangevraagd voor de verdere doorontwikkeling van zijn systeem. 'Maar daarnaast heb ik natuurlijk investeerders nodig om het daadwerkelijk op de markt te brengen', licht hij toe.

Kijk hieronder hoe ze het apparaat in Ethiopië testen

In 2015 en 2016 was hij al in Ethiopië en vorige week was hij er om drie dagen lang een workshop te geven aan vroedvrouwen. Daarin leert hij ze hoe ze het apparaat over de buik van een zwangere vrouw bewegen, waarna de computer vervolgens de risicofactoren analyseert. 'Het ging ze allemaal erg goed af en de reacties waren heel positief', vertelt hij opgetogen. 'Eigenlijk pikken ze het allemaal gewoon heel snel op.'