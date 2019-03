Brimos matrixborden uit Hattem zijn kleurenblindproof

Rode kruizen op de matrixborden boven de snelwegen. Sommige automobilisten negeren ze bewust, anderen zien ze niet. Mensen met een zogenoemde kleurzienstoornis in het rode pigment (rood-blinden) zien de rode kruizen op matrixborden niet of nauwelijks oplichten met alle gevolgen van dien.

Brimos

Ze riskeren een boete of erger nog, veroorzaken een ongeval. Aanleiding voor HR Groep in Hattem om haar matrixborden aan een zichtbaarheidsproef te onderwerpen. Uit het onderzoek bleek dat de rode signalering van het merk Brimos zichtbaar is voor iedereen.

Veiligheid

De matrixborden van het merk Brimos zijn uitgevoerd volgens de hoogste standaard en voldoen aan de strengste eisen. De matrixborden bevatten rode ledverlichting met daarin geel verwerkt. Dit zorgt ervoor dat iedereen de kleur goed waarneemt. Meinard Noothoven van Goor van belangenclub Bureau Blind Color, zelf kleurenblind, bevestigt dit: “De rode kruizen op de matrixborden van HR Groep boven de A4, tussen Delft en Rotterdam, zie ik goed. Dat geeft een veilig gevoel. Dit terwijl ik bijvoorbeeld de rode rand om de 80 km/u signalen op de matrixborden boven de A12 waar ik Den Haag uitrijd niet waarneem. Levensgevaarlijk!”



Milieu

Rijkswaterstaat erkende in een artikel in de Telegraaf (januari, 2019) de problemen rondom de zichtbaarheid van rode signalering op matrixborden. Zij bekijkt of versnelde vervanging mogelijk is. HR Groep adviseert om allereerst de matrixborden die nog zijn uitgevoerd met halogeen gloeilampen te vervangen. Automobilisten die kleurenblind zijn, nemen de signalen op deze borden niet waar.

Meer testen

HR Groep in Hattem testte de zichtbaarheid van verschillende soorten rode leds in samenwerking met de belangenclub Bureau Blind Color. Binnenkort volgt een tweede testsessie. Zo probeert HR Groep samen met de belangenclub uit te vinden of er een rode kleur bestaat, die nóg beter zichtbaar is voor alle weggebruikers.