Grote ravage: man vernielt dak huis met shovel

Een man heeft vrijdagochtend met een shovel een huis vernield. Dat gebeurde in alle vroegte op een industrieterrein in Gendt. Het is niet duidelijk wat de man bezielde.

Het incident was rond 5.00 uur aan de Henri Dunantstraat. De politie kreeg een melding dat iemand bezig was met de vernieling van een huis op het industrieterrein.

Later bleek dat de man met een shovel een deel van het dak van het huis had gesloopt en de dakkapel daarbij ook mee had genomen. Ook de voorpui liep flinke schade op.

Grote ravage

Met de shovel gooide de onbekende ook een aantal auto's omver, aldus de politie. Op het terrein is een grote ravage ontstaan.

'Ik zie een gat in het dak van een woning', zegt een videocorrespondent die urenlang bij het huis stond te posten. Het duurde namelijk een hele tijd voordat de politie de man kon arresteren. 'Ook zie ik drie auto's volledig in puin. Het lijkt om een bewuste actie te gaan.'

Bewoner

Een arrestatieteam heeft een inval gedaan bij de woning. De politie meldt dat er iemand in het huis was op het moment dat de man zijn actie begon. Wie dat is en wat de relatie met de man is, is onbekend.

Bij zijn actie raakte de man gewond. Hij is door de politie naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend is er verder niemand gewond geraakt. De politie onderzoekt de identiteit van de man en wat er precies is gebeurd.