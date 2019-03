'Oke, winst energiezuinigste huis is niet helemaal eerlijk'

Een deken, radiatorstrips, LED-lampen, tochtstrips langs deuren en ramen en schakelaars tussen de apparaten in huis die het meeste energie gebruiken. Aan de Koninginnelaan in Nijmegen doen ze er alles aan om de kampioen zuinig leven te worden.

Met twee cheques van 900 euro in de hand staat de organisatie van de Student Energy race voor de deur van de Koninginnelaan 201 en 203. Op 201 winnen ze de eerste prijs als meest energiezuinige huis en op 203 de prijs voor huis met de kleinste ecologische voetstap. Een uitgelaten sfeer heerst, maar daar hebben ze koude omstandigheden voor over gehad.

'Gewoon een dekentje tegen de kou'

Nadat wij naar boven lopen met studente Hannah Fröb op 203 treffen we op haar kamer een vriendin gehuld in een deken. 'Dit is de manier waarop we veel energie bespaard hebben. Gewoon een dekentje tegen de kou. Af en toe zie je de condens als we het echt koud laten worden, zoals afgelopen winter.'

Oke, het is niet helemaal eerlijk

'Oke, het is niet helemaal eerlijk gegaan' zeggen ze op 201. Op basis van drie voorgaande jaren worden de energie bezuiniging gedeeld. 'Toen hadden we een lekkende diepvries en een oude koelkast, dat verdoet aardig energie natuurlijk. Twee jaar geleden kregen we beiden nieuw. Dat scheelt natuurlijk flink. Verder hebben we echt veel gedaan om te besparen hoor, zeggen ze op 201.' Op het adres zorgen ze voor 68% procent minder energieverbruik dan de jaren ervoor. Dat is, los van het eerder genoemde, een sterke gedragsverandering. Bij de buren op 203 realiseerden ze een daling van 55% en winnen daarmee de prijs voor de kleinste ecologische voetafdruk.

'We hebben ons er niet aan gehouden'

Jelle de Sno begeleid de huizen die meedoen aan de wedstrijd. Hij geeft tips om het energieverbruik zo ver mogelijk terug te dringen. 'Op de douche hangt een wekkertje die op 5 minuten staat, daarna moet je onder de douche vandaan'. Hannah van 203 geeft toe dat ze zich er niet altijd aan heeft gehouden. 'Oke, we hebben hem echt wel een paar keer uitgezet om iets langer te douchen omdat dat gewoon lekker is. We hebben ons er niet aan gehouden dus.' Geen probleem voor Jelle:' Ze waren enorm fanatiek en daarom hebben ze ook allebei gewonnen'. Het bezuinigingspercentage is in ieder geval duidelijk en spreekt wat hem betreft voor zich.

We verdienen dubbelop

De huizen hebben flink bezuinigd op de energierekening, maar wie krijgt dit geld eigenlijk? 'Als het goed is krijgen wij aan het eind van het jaar het energiebedrag terug van de verhuurder en daarnaast hebben we dit prijzengeld, dus verdienen we dubbel op' zeggen ze op 201.