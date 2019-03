Doetinchems bedrijf wint innovatieprijs met wc voor koeien

Hanskamp is al jaren bezig met de ontwikkeling van een koeientoilet en nu is het zover dat het in de markt gezet kan worden. Bij het systeem wordt de urine van de koe opgevangen in een bak, waardoor de ammoniak niet meer in de natuur terechtkomt. Tegelijkertijd is het ook beter voor de koe, want de urine spettert niet meer tegen de poten.

Eigenaar Henk Hanskamp is trots op zijn CowToilet. 'Wij gaan de Achterhoek en Nederland groot maken', sprak hij donderdagavond tijdens de prijsuitreiking in Het Innovatiecentrum in Ulft. Het ging om een landelijke competitie voor technische vernieuwing. De andere finalisten waren Convergence Industry uit Enschede en Drop2Drink uit Hardenberg.

