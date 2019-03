Zo ziet het er over een week uit op de Waalbrug in Nijmegen

door Rob Haverkamp

De 80 jaar oude brug moet opgelapt worden om daar ook in de toekomst vlot en veilig de rivier over te kunnen steken. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en is verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Nijmegen is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het wegverkeer over de brug.

Twee nachten dicht voor voorbereidingen

Vanaf volgende week vrijdag (22 maart) om 06.00 uur 's ochtends is er in beide richtingen één rijstrook beschikbaar voor auto’s en ov-bussen. Dan wordt een begin gemaakt met de voorbereidingen voor het vervangen van het betondek van de brug.

Maar eerst moet de weg op de brug worden omgebouwd voor de nieuwe verkeerssituatie. Daarom is de Waalbrug volgende week woensdag en donderdag tussen 21.00 en 06.00 uur afgesloten voor autoverkeer in beide richtingen. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen de brug wel blijven gebruiken. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via stadsbrug De Oversteek.

Zo gaat het verkeer vanaf 22 maart over de Waalbrug (tekst gaat verder onder de afbeelding):

Bereikbaarheid punt van zorg

Vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen zullen de komende anderhalf jaar gebruik moeten maken van de omleiding via De Oversteek. Tijdens de vervanging van het betondek rijden automobilisten stad inwaarts over de busbaan. Automobilisten stad uitwaarts rijden over het oostelijke fiets- en voetpad. Fietsers en voetgangers stad uitwaarts krijgen een aparte, veilige ruimte binnen de bogen. De situatie voor fietsers en voetgangers stad inwaarts verandert niet.

De bereikbaarheid van de stad Nijmegen blijft tijdens de werkzaamheden een belangrijke zorg. De gemeente heeft verschillende kruispunten en wegen in de stad al aangepast voor een situatie met 2x1 rijstroken op de Waalbrug. Daarnaast zetten de gemeente Nijmegen en provincie Gelderland een extra programma SLIMspitsen in, waarbij automobilisten worden gemotiveerd om op andere manieren te reizen. Tijdens de Vierdaagse wordt niet aan de brug gewerkt en kunnen de wandelaars traditiegetrouw 'gewoon' over de brug lopen.

