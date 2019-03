Soap rond RTV Favoriet duurt voort: gemeentes eisen gesprek met nieuw bestuur

Het gesprek tussen de bestuursleden van lokale omroep RTV Favoriet in Zevenaar en de subsidieverstrekkende gemeentes, dat donderdag gepland stond. is niet doorgegaan. Er zou gesproken worden over de overdracht van het bestuur, om de omroep weer in rustiger vaarwater te brengen.

door Maarten Beeks en Lonneke Gerritsen

Tot ieders verbazing werd woensdag duidelijk dat het omstreden bestuur van de omroep de leiding inmiddels al zonder overleg had overgedragen. De gemeentes gaan de nieuwe bestuursleden nu sommeren tot een gesprek.

'Directeur voerde schrikbewind'

Er liep vanuit de gemeente al langere tijd een onderzoek naar de werkwijze van het bestuur. Dat was uiteindelijk de optelsom nadat eerder (oud) medewerkers aan de bel trokken over een schimmige financiële constructie en een schrikbewind dat gevoerd zou worden door directeur Joshua Eusman. Twee weken geleden kwam er een rapport naar buiten waaruit bleek dat er niet transparant gehandeld werd door de leiding van de omroep.

Toen duidelijk werd dat er onvoldoende vertrouwen was om door te gaan, gaf het huidige bestuur al te kennen dat ze plaats zouden maken voor een nieuwe leiding. Secretaris Marc Eusman, vader van Joshua, zei toen tegenover Omroep Gelderland 'helemaal klaar te zijn' met het gedoe binnen RTV Favoriet.

'Gemeentes en vrijwilligers met handen in het haar'

Vanuit de vrijwilligers die zich al veel langer inzetten voor de omroep, stond al een nieuw bestuur klaar om de leiding over te nemen en de rust terug te laten keren. Maar door de onverwachte benoeming van een totaal ander bestuur, weten de vrijwilligers niet wat er met hun omroep gaat gebeuren. Ook de gemeentes, die in de veronderstelling waren donderdag een constructief gesprek te voeren met het inmiddels afgetreden bestuur, weten zich geen raad.

Donderdag hebben ze de situatie onderling, in het bijzijn van vrijwilligers van de omroep besproken. Daarin is afgesproken dat ze het nieuwe bestuur nog één kans geven om met ze in gesprek te gaan. Het is niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn als het nieuwe bestuur niet op het verzoek ingaat.

Ook gaan de gemeentes, die zich met de rug tegen de muur voelen gezet, aankloppen bij het Commissariaat voor de Media omdat het oude bestuur de omroep inmiddels 'uit de lucht' heeft gehaald.

Soap

Ook zoeken de betrokken gemeentes uit of de heimelijke benoeming van het nieuwe bestuur juridisch is toegestaan. Daarvoor zullen de statuten van de omroepstichting geraadpleegd moeten worden.

Want hoewel het vanuit de gemeentes niet met zoveel woorden wordt gezegd, lijkt duidelijk dat ze helemaal klaar zijn met de bestuursleden die de omroep de afgelopen jaren hebben geleid.

Nieuw Bestuur

Jurist Alwin Klein staat sinds dinsdag ingeschreven als secretaris van de omroep. Saillant detail: hij is de persoonlijke jurist van de familie Eusman die eerder al één van de oud-medewerkers van RTV Favoriet namens de familie een sommatiebrief stuurde over uitlatingen rond de mogelijke misstanden binnen de omroep.



De nieuwe voorzitter van de omroep is ook een opvallende naam. Die functie wordt sinds dinsdag bekleed door Wim Scheerder. Scheerder is voormalig PvdA-gedeputeerde in Gelderland en raakte in het verleden in opspraak door een veroordeling om valsheid in geschrifte.