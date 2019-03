Rolling Stones zetten opname vanuit Gelredome op compilatiealbum

Op het compilatiealbum dat volgende maand wordt uitgebracht door The Rolling Stones, komt een nummer te staan dat is opgenomen in de Arnhemse GelreDome.

Het nieuwe album Honk wordt het 26e verzamelalbum van de Stones. Op het album staan de grootste en beste uitvoeringen van elke Rolling Stones-plaat uit de periode 1971 tot 2016.

De bonusdisc bevat een aantal live-tracks die zijn opgenomen bij recentere optredens die nog niet eerder zijn uitgebracht. Eén van die nummers is Dancing With Mr. D., dat werd opgenomen bij het concert in 2017 in GelreDome. De band speelde in Arnhem tijdens de No Filter-tournee.

Dit was de setlist van het concert in Arnhem, met als zesde nummer Dancing With Mr. D.:

Honk wordt uitgebracht op 19 april.

Zie ook: Teruglezen: Genieten van de Stones, balen van het geluid (met video)