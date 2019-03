Deelnemers WK para-cycling vliegen over de baan

Zoals de 24-jarige Stijn Boersma uit Spankeren, die hemiplegie heeft. Hij heeft bij zijn geboorte een hersenbloeding gehad waardoor hij fijne motoriek en spierkracht aan de rechterkant van zijn lichaam mist.

Persoonlijk record verbroken

Boersma doet mee op de drie kilometer achtervolging en wist eerder al de nationale titel te winnen. Deze donderdag verbreekt hij een persoonlijk record. Met maar liefst 46 kilometer per uur vliegt hij over de baan in Omnisport. 'Ja, dat ging wel prima ja', zegt hij na afloop nog behoorlijk buiten adem.

Op de vraag of hij het lastig vindt dat hij met het WK para-cycling meedoet in plaats van het 'gewone' baanwielrennen, antwoordt hij: 'dat vond ik best wel een beetje moeilijk. Het is toch anders, maar ja. Bij het normale baanwielrennen word ik er helemaal af gereden en hier doe ik nog redelijk mee, dus dat is wel fijn.'

Boersma wordt omringd door internationale wielertalenten met verschillende handicaps. 'Daarom zijn er ook verschillende klasses zodat je wel enigszins eerlijke concurrentie hebt', zegt toernooidirecteur en oud-wereldkampioen Teun Mulder.

'Ik heb de Olympische en de Paralympische Spelen meegemaakt. Eigenlijk is het gewoon allebei topsport. Alle sporters doen hun best om de beste prestaties te behalen. Als ik naar mezelf kijk: de tijden die ik fietste met de tandem samen met Tristan Bangma waren sneller dan solo dus het is echt gewoon topsport wat we hier laten zien', aldus Mulder.

Het WK para-cycling in Apeldoorn duurt nog tot en met zondag.

