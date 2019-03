CDA: haal meer arbeidsmigranten naar Gelderland

Want die tekorten zijn fors, zegt Bos. 'Als je kijkt naar de totale Nederlandse arbeidsmarkt - naar het verschil tussen wat we nodig hebben en wat we nu hebben - dan gaat het om 500.000 arbeidsplaatsen.'

Peter Hofland van netbeheerder Liander steunt het pleidooi voor meer mensen in de techniek. 'Het is ontzettend belangrijk om de vijver aan technici te vergroten. Of dat arbeidsmigranten moeten zijn, is niet aan ons. Wij zijn bezig om alle mogelijkheden te benutten om meer mensen te interesseren voor techniek. Dat is wat wij eraan kunnen doen.'

Liander leidt vluchtelingen met een verblijfsvergunning op en probeert scholieren warm te maken voor een beroep als bijvoorbeeld lasser. Maar alleen daarmee kom je er niet, zegt Bos. 'Ook door de groeiende economie, maar ook door de opgave in de energietransitie (de overgang naar een duurzame energievoorziening, red.) is er een enorme vraagtoename. Linksom of rechtsom zal er een oplossing voor moeten komen.'

CDA: gemakzuchtig

Mieke Hoezen van de SP ziet niets in het plan van het CDA. 'Het is gemakzuchtig om te denken dat we met het binnenhalen van grote groepen arbeidsmigranten het probleem hebben opgelost. Daarmee nemen we geen verantwoordelijkheid. De provincie kan veel meer doen in het stimuleren van opleidingen en de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt.'

De SP maakt zich ook zorgen om misstanden bij de behandelingen van arbeidsmigranten.

De kritiek doet CDA'er Bos weinig. 'Op voorhand zeggen: het deugt allemaal niet, het klopt niet, dat vind ik te makkelijk. Daarmee doe je geen recht aan het vraagstuk.'