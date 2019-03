Arnhem laat inwoners meedenken: 'Laagdrempeligheid wordt gewaardeerd'

Invloed uitoefenen op thema's als veiligheid, groen, sport en cultuur in de eigen wijk? De Teams Leefomgeving van de gemeente Arnhem bieden die mogelijkheid. Ze organiseren bijeenkomsten in winkelcentra waar inwoners in gesprek kunnen met onder meer de lokale politici.

door Huibert Veth

Sinds 2016 zijn vanuit de gemeente in alle Arnhemse wijken Teams Leefomgeving actief. Deze teams houden zich bezig met onderwerpen als veiligheid, welzijn, participatie, groen, speeltuinen, sport en cultuur. Tussen 16 en 23 maart organiseren de wijkteams ontmoetingen tussen inwoners, raadsleden, wethouders en ambtenaren.

Uitkomsten naar wijkprogramma's

De bijeenkomsten zullen worden gehouden in de winkelcentra van de wijken. De doelstelling is om bewoners meer invloed te geven en gezamenlijk de prioriteiten te bepalen. De uitkomsten worden meegenomen in de wijkprogramma's voor volgend jaar. Fractievoorzitter Guus van der Laak (Arnhem Centraal) juicht het toe dat de gemeente in gesprek gaat met zijn inwoners. Wel vindt hij tijd en plaats ongelukkig gekozen. Hij vreest daardoor een minimale toestroom.

Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers werkt elke vrijdag vanuit de wijk. 'Dit is één van de manieren om in gesprek te gaan met Arnhemmers. Deze spontane gesprekken leveren waardevolle informatie en vaak mooie verhalen op.'

'Proactieve houding gemeente'

'Het is een mooie ontwikkeling dat de gemeente een proactieve houding aanneemt waar het gaat om het gesprek aangaan met de burger', zegt fractievoorzitter Yildirim Usta (Denk/Verenigd Arnhem). 'Prima initiatief om onze inwoners op te zoeken in de wijken. Deze laagdrempeligheid wordt door Arnhemmers gewaardeerd. Het zou ook een mooi idee zijn om organisaties en verenigingen in de wijken op te zoeken en te luisteren naar wat zij te melden hebben over hun wijk.'

De planning van de bijeenkomsten is terug te vinden op de site van de gemeente Arnhem.