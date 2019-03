Hamdaoui is niet klaar bij De Graafschap

Mohamed Hamdaoui hoopt in de zomer op een nieuwe kans bij De Graafschap. Momenteel is hij als wisselspeler op weg naar de titel met FC Twente, maar na het seizoen keert hij terug naar Doetinchem.

'Dat is niet precies wat ik wilde', zegt de 25-jarige flankaanvaller over zijn rol als reserve in Enschede. 'Maar ik maak wel minuten en daar ben ik blij mee.' In de winter stapte hij op huurbasis over naar de koploper in de eerste divisie, waar hij tot nu toe tot zes wedstrijden kwam. Mede door een ander systeem komt Hamdaoui nog niet helemaal uit de verf.

Met FC Twente op weg naar de titel

De Tukkers zijn hard onderweg naar een kampioenschap, maar de flankaanvaller wil de titel nog verdienen. 'Als ik wedstrijden ga beslissen met assists en doelpunten voelt het wel als mijn prijs', vertelt de tijdelijke Tukker. 'Natuurlijk ben ik nu wel onderdeel van het team, maar ik heb een halfjaar gemist. Als het seizoen nu zou eindigen, zou ik niet helemaal tevreden zijn.'



In de zomer keert Hamdaoui terug naar De Vijverberg, waar na het vertrek van Henk de Jong een nieuwe trainer aan het roer komt te staan. 'Dat zijn weer nieuwe kansen', weet Hamdaoui. 'Die trainer heeft zijn eigen visie en ziet het misschien wel in mij zitten, of ook niet. Ik ga gewoon mijn best doen als het nieuwe seizoen begint.'

Slagen in Doetinchem blijft de ambitie van de flankaanvaller. 'Ik hoop dat mijn hoofdstuk De Graafschap nog niet over is, want ik ben er niet voor niets heen gegaan. Dat verwacht ik ook niet, maar het is voetbal, er kan van alles gebeuren.'

Resultaat in Heerenveen?

De Graafschap speelt zaterdag tegen sc Heerenveen. Hamdaoui verwacht dat de Superboeren het moeilijk krijgen. 'Ik hoop dat ze het goed doen en dat ze het niet zoals in de thuiswedstrijd weggeven met een hoge uitslag.'

In Doetinchem wonnen de Friezen in oktober met 0-5. 'Het wordt een lastige wedstrijd', weet ook de in Amsterdam geboren flankaanvaller. 'Maar Youssef El Jebli is ook goed bezig. Misschien dat hij weer een wedstrijd beslist.'