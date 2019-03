Arnhems Cito viert vijftig jaar toetsen

De een heeft er goede herinneringen aan, de ander wat minder: de Cito-toets. Al vijftig jaar bepaalt deze toets in meerdere of mindere mate waar kinderen terecht komen na de basisschool. Vandaag gooit het Arnhemse instituut haar deuren open om het jubileumjaar te vieren.

Op maandag 2 maart 1970 was het zover: de eerste Cito-boekjes werden uitgedeeld aan basisschoolleerlingen. De vragen gingen onder meer over wat de politie moet doen na een overval, wat te doen met een oud kasteel en natuurlijk hoofdrekenen. En, de toetsboekjes mochten gewoon mee naar huis.

De toetsen zijn het geesteskind van Adriaan de Groot. De psycholoog legde in de jaren zestig het fundament voor wat later de Cito-toets zou gaan heten. Een objectieve toets zou alle kinderen gelijke kansen bieden, was zijn overtuiging. De toets werd daarom opgesteld naar Amerikaans voorbeeld. Niet de afkomst van een kind maar alleen de capaciteiten zouden op deze manier nog meetellen.

Alternatieven

Nog steeds speelt het Arnhemse instituut een grote rol in het toetsen van leerlingen op de basisschool, al is er ook het nodige veranderd. De vragenlijst, die sinds 2015 de Centrale Eindtoets heet, zal voor veel mensen herinneringen oproepen van drie dagdelen zwoegen in het klaslokaal, om daarna pas een advies te krijgen. De adviesrol van de school is echter een stuk zwaarder gaan tellen. Sinds 2014 krijgen leerlingen zelfs vóór de eindtoets al het schooladvies van de leraar.

Ook is de toets korter geworden. Voor het eerst worden dit jaar de vragen verdeeld over twee dagdelen in plaats van drie. En, het Cito is niet meer de enige op de markt. Het instituut heeft concurrentie gekregen van alternatieven als de IEP Eindtoets van Bureau ICE uit Culemborg en de Eindtoets ROUTE8 van A-Vision uit Apeldoorn.

Braille

Waar veel mensen nog steeds alleen aan de toetsboekjes denken bij het horen van de naam Cito, doet het instituut inmiddels veel meer dan alleen dat, vertelt woordvoerder Corine Theuns. 'Dat laten we ook allemaal zien op de open dag. We maken braille toetsen voor kinderen, en er is een speurtocht voor kinderen over het geheim van grondlegger Adriaan de Groot.' Ook zijn er inhoudelijke presentaties, bijvoorbeeld over hoe je een examenvraag maakt, zegt Theuns. 'Voor wie net wat meer wil weten over wat wij doen.'

De open dag is te bezoeken tussen 12.00 en 16.00 uur.