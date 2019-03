Rusland is laatste kans voor MS-patiënt Elma uit Gendringen

Bij de 37-jarige Elma Lamers uit Gendringen is 2,5 jaar geleden de ziekte MS ontdekt. Nadat medicijnen een averechts effect op haar bleken te hebben, besloot Lamers haar laatste kans te grijpen met een rigoureuze stamceltransplantatie in Rusland.

'In januari van dit jaar werd ik wakker en wilde ik naar de wc gaan, maar ik kon niet eens meer opstaan', vertelt Elma over haar ziektebeeld. 'Dat heeft de knop omgezet, we moeten nu actie ondernemen en voor de stamceltransplantatie gaan. Als het in dit tempo doorgaat zit ik aankomende kerstmis in een verpleeghuis te vieren. Dat is het laatste wat ik wil.'

Grote impact

De progressieve ziekte die het zenuwstelsel van Lamers aantast heeft een enorme impact op het jonge gezin. 'Er zijn praktische dingen die moeilijk zijn, ik moet het huishouden vaak alleen doen', vertelt haar man Peter. 'Maar de emotionele kant is het moeilijkste. Het is heel moeilijk om te zien hoe het elke dag moeizamer gaat met mijn vrouw.'

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat verder onder de video

De reddingsboei komt uit Moskou, waar op 9 april een stamceltransplantatie kan worden uitgevoerd in een specialistische kliniek. De kosten voor de reis, behandeling en nazorg zijn 75.000 euro. Omdat de verzekering dit niet vergoed, is een crowdfunding gestart waarmee inmiddels 35.000 euro is opgehaald. 'Dit hadden we nooit durven hopen en dromen', vertelt Elma over het opgehaalde bedrag. 'Maar elke cent is nog steeds welkom, dan is 9 april echt reëel. Het zou geweldig zijn als ik naar Rusland kan.'