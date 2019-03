Angela's vriend pleegde als 17-jarige een serie overvallen, zij schreef er een boek over

Angela's vriend woonde in 1994 net op kamers. Met zijn huisgenoten droomde hij onder het genot van menig jointje van de ultieme overval, waarbij ze in één klap binnen zouden lopen.

De groep begon zo aan een serie overvallen. Maar voor Angela's vriend loopt het slecht af: hij wordt gepakt en uiteindelijk veroordeeld tot 3 jaar cel.

Wat is er gebeurd?

'Je schrikt eerst', zegt Angela, als ze terugdenkt aan het moment dat haar vriend haar zijn verleden opbiechtte. 'Want hij was op dat moment duidelijk dat leven helemaal niet meer aan het leven. Het was 20 jaar na die overvallen, toen hij mij dit vertelde. Ik dacht wel meteen: wat is er gebeurd? Want je bent dit duidelijk niet meer.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

De vriend van Angela wist na het uitzitten van zijn straf een nieuw leven op te bouwen als succesvol muzikant. 'Wat is er gebeurd? Dát wilde ik weten', benadrukt Angela. En daarom besloot ze het boek te schrijven. Ze interviewde haar vriend, zijn ouders, degenen met wie hij de overvallen pleegde en natuurlijk ook de slachtoffers.

'Ik ben de vriendin van één van de overvallers'

'Dat was heel spannend. Ik moest natuurlijk vertellen dat ik de vriendin ben van één van hun overvallers. Het ging eigenlijk wel goed, want ze waren vaak ook wel geïnteresseerd in wat er was gebeurd met deze jongens. Maar het was ook heel heftig, want sommige slachtoffers hadden er nog steeds last van', blikt Angela terug.

En zo is een boek ontstaan, waarin uit de doeken wordt gedaan hoe een jongere tot zulke misdaden komt. 'Ik moest natuurlijk wel verder kijken dan het beeld van een gewetenloze misdadiger, want ik hou van hem. Dus daarom moest ik meteen al dat eenzijdige beeld van een dader wat gelaagder maken. Daarbij met alle respect voor de slachtoffers natuurlijk die ook zo eerlijk en open zijn geweest om hierover te praten.'